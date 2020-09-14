Московский оперштаб объяснил рост числа новых случаев заражения COVID-19

Представители московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции объяснили рост числа новых выявленных случаев заражения.
Отмечается, что не в последнюю очередь это связано с повышением количества тестирований на COVID-19. Кроме того, врачи в Москве научились лучше выявлять коронавирус.
Также в оперштабе сообщили, что среди жителей столицы после снятия связанных с пандемией ограничений выросло число активных пользователей общественных мест и транспорта. Эксперты подчеркнули, что уже началась осень, а в этот период растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ.
Болезнь не становится агрессивнее. Доля бессимптомных и легко болеющих остаётся высокой — 50%, а доля крайне тяжёлых больных от общего числа госпитализированных уменьшилась за месяц на 13%, — заявили в оперативном штабе.
Как ранее передавал NEWS.ru, за последние 24 часа в российской столице коронавирус диагностировали ещё у 730 человек. Это рекордная суточная цифра с конца июня. Теперь общее число выявленных в городе случаев достигло 272 523.
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