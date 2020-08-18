Московский Красный Крест готовится к вероятной второй волне COVID-19

https://static.news.ru/photo/b3e4a1e6-e139-11ea-9253-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский Красный Крест на случай второй волны коронавирусной инфекции формирует волонтёрские группы, а также помогает мигрантам и социально незащищённым слоям населения.

В подразделении отметили, что день гуманитарной помощи проходит «в ежедневном режиме».

Всемирный день гуманитарной помощи отмечается 19 августа. В 2003 году в этот день при взрыве в штаб-квартире ООН в Багдаде погибли 22 человека, среди которых был деятель ООН Сержиу Виейра ди Меллу.

Есть вероятность новых ограничений, поэтому снова будет востребовано волонтёрское движение в части покупки медикаментов, развоза и покупки продуктов тем, кто в зоне риска, или тем, кто болеет в нетяжёлой форме, чтобы он не стал разносчиком, — сообщили в Красном Кресте.

Отмечается, что подразделение оказывает гумпомощь двух разновидностей: гигиенический и пищевой наборы — коробки, содержащие всё необходимое для нуждающихся.

Как ранее писал NEWS.ru, в Карелии за минувшие сутки отмечен наименьший темп прироста случаев коронавирусной инфекции — 0,1%. В Чукотском и Ненецком автономных округах прироста не было.