Московские власти опровергли отключение подмосковных пропусков

https://static.news.ru/photo/55e145c8-9c46-11ea-8c60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент информационных технологий прокомментировал информацию об отключении выданных в Московской области цифровых пропусков 22 мая. В ведомстве заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

Требование об использовании исключительно столичных пропусков вступит в силу только 27 мая, передаёт ТАСС. При этом разрешительный документ должен быть привязан к транспортной карте не менее чем за пять часов до поездки.

Аннулирование разрешений не связано со сбоями. Причиной этого может стать несоответствие предоставленной информации о работодателе данным различных надзорных ведомств. В этом случае подтвердить трудоустройство можно самостоятельно на портале Московского инновационного кластера i.moscow.

Как писал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв отменил пропускной режим в регионе. С 23 мая пропуска перестанут быть обязательными для поездок по Подмосковью.