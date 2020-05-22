Московские власти опровергли отключение подмосковных пропусков

Департамент информационных технологий прокомментировал информацию об отключении выданных в Московской области цифровых пропусков 22 мая. В ведомстве заявили, что эти данные не соответствуют действительности.
Требование об использовании исключительно столичных пропусков вступит в силу только 27 мая,
Аннулирование разрешений не связано со сбоями. Причиной этого может стать несоответствие предоставленной информации о работодателе данным различных надзорных ведомств. В этом случае подтвердить трудоустройство можно самостоятельно на портале Московского инновационного кластера i.moscow.
Как писал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв отменил пропускной режим в регионе. С 23 мая пропуска перестанут быть обязательными для поездок по Подмосковью.
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