https://static.news.ru/photo/2a79400c-c023-11e9-8b92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба УФСИН России по г. Москве

Сотрудники московского управления ФСИН победили в конкурсе водителей автозаков, проводившегося в день митинга за честные выборы 10 августа.

На втором месте оказались представители управления автотранспорта федерального ведомства, сообщается на сайте службы. Замыкают тройку лидеров работники УФИС по Тверской области.

Хочется подчеркнуть, что от профессионализма водителя зависит обстановка на дорогах, а главное, жизнь и здоровье людей, которых они перевозят, — говорится в сообщении.

Каждая команда состояла из двух шофёров, один из которых вёл легковую машину, а другой — автозак. В программе испытаний были упражнения «эстакада», «змейка», «заезд в гаражный бокс» и «параллельная парковка» — программа экзамена на получение водительского удостоверения.

Как писал News.ru, в турнире приняли участие водители ФСИН из более чем 10 регионов страны. Участники показали знания ПДД, навыки стрельбы и маневрирования с препятствием в условиях города.

В этот же день в столице прошёл разрешённый митинг за честные выборы на проспекте Сахарова и не согласованная с властями акция у здания администрации президента. Тогда полиция задержала 136 человек.