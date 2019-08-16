Сотрудники московского управления ФСИН победили в конкурсе водителей автозаков, проводившегося в день митинга за честные выборы 10 августа.
На втором месте оказались представители управления автотранспорта федерального ведомства, сообщается на
Хочется подчеркнуть, что от профессионализма водителя зависит обстановка на дорогах, а главное, жизнь и здоровье людей, которых они перевозят, — говорится в сообщении.
Каждая команда состояла из двух шофёров, один из которых вёл легковую машину, а другой — автозак. В программе испытаний были упражнения «эстакада», «змейка», «заезд в гаражный бокс» и «параллельная парковка» — программа экзамена на получение водительского удостоверения.
Как писал News.ru, в турнире приняли участие водители ФСИН из более чем 10 регионов страны. Участники показали знания ПДД, навыки стрельбы и маневрирования с препятствием в условиях города.
В этот же день в столице прошёл разрешённый митинг за честные выборы на проспекте Сахарова и не согласованная с властями акция у здания администрации президента. Тогда полиция задержала 136 человек.