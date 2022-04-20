Московская Федерация профсоюзов оценила идею продления майских праздников

Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев в разговоре с NEWS.ru прокомментировал информацию о том, что майские праздники могут продлить. По его словам, не все компании могут позволить себе такие длинные выходные, ведь именно их руководству придётся оплачивать праздничные дни.

Московские профсоюзы не против данной инициативы, но здесь важно понимать, что эти дни нужно оплачивать. Поэтому возникает резонный вопрос — а кто будет платить? Мы не против объединения майских праздников при условии, что работодатели готовы взять на себя эту функцию и оплатить дополнительные выходные. Каждая компания должна решить данный вопрос в индивидуальном порядке — не все могут позволить себе такие длинные выходные. А что будет с отраслями непрерывного цикла работы? Я думаю, здесь о продлении праздничных дней речи и вовсе не идёт. При этом, если сам работник захочет взять выходные, по закону он может это сделать, например, написав заявление на отпуск за свой счёт, — отметил Антонцев.

Ранее идею о 10-дневных выходных в мае поддержал сенатор Иван Абрамов. Он пояснил, что в нынешние непросты времена люди психологически выгорают и им следует дать передышку.

В Госдуме, в свою очередь, высказались против инициативы. В нижней палате парламента отметили, что это негативно отразится на экономике страны, которая сейчас переживает не лучшие времена.

Выходными днями в мае 2022 года объявлены дни с 1-го по 3-е и с 7-го по 10-е число.