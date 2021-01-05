Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону

https://static.news.ru/photo/ea4a3238-50aa-11eb-8cd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России появился новый способ телефонного мошенничества, при котором злоумышленники побуждают потенциальную жертву к первым действиям ещё до того, как начнут с ней общаться, заявил ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Суть состоит в том, что мошенник звонит по выбранному номеру, но бросает трубку, не вступая в разговор. Таким образом злоумышленники вынуждают жертву саму связываться с ними, что позволяет обойти многие системы защиты, передаёт РИА Новости.

Это новая история, год назад ее не было. Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков, — отметил он.

По словам Голованова, системы фильтрации анализируют звонки с точки зрения их длительности, времени, наличия номера в адресной книге. Через системы фильтрации можно пометить подозрительный звонок, и тогда в следующий раз он будет помечен как вредоносный или как спам у всех пользователей одной системы.

По статистике Kaspersky Who Calls, доля спама в России среди неизвестных звонков составила 63%. Подозрительными с точки зрения мошенничества оказались 5,9% звонков. Мошенники при этом пользуются системой подмены номеров и выдают себя за представителей государственных органов. Голованов добавил, что системы «заточены» на работу только со входящими звонками.

А исходящие — нет, потому что никто не думал, что люди сами начнут звонить мошенникам. Но злоумышленники воспользовались этой возможностью, теперь они звонят и бросают трубку, — сказал специалист.

Он также посоветовал, как не стать жертвой таких мошенников. Самый верный способ — это ответить на звонок и не перезванивать, если трубку бросили. Если же мошенники звонят и начинают общаться сразу, то стоит просто повесить трубку.

Как сообщал NEWS.ru, в 2021 году в России получит распространение новый способ мошенничества с помощью технологии deepfake, позволяющей злоумышленникам подделывать голоса и выдавать себя за знакомых или родственников жертвы, предупредили ранее профильные специалисты.