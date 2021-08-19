Мошенники начали пугать россиян уголовными делами

Телефонные мошенники изобрели новую схему обмана россиян. Теперь они пугают людей уголовным делом, если те решают проверить в банке информацию, рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева. Её слова приводит РИА Новости.

Как правило, мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками банка, и заявляют, что средства жертв находятся в опасности, поэтому их нужно срочно перевести на «временный счёт». У жертвы уточняют адрес электронной почты, на который позже присылают фейковые письма из банка, Центробанка и копии удостоверений сотрудников регулятора. При этом письмо не содержит номера телефонов или ссылки — только счёт «резерва».

Ещё один нюанс, на который стоит обратить внимание, — это угрозы наступления уголовной ответственности «за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ», — добавила Лазарева.

Таким образом, россиян пугают уголовными делами, если они всё же решат позвонить в банки и уточнить информацию по поводу «опасности» для их денег. Эксперт добавила, что это основной козырь мошенников. Тем не менее идти у них на поводу не стоит и нужно всегда звонить и проверять информацию, прежде чем действовать.

Ранее директор блока экспертных сервисов BI.ZONE (дочерняя структура «Сбера») Евгений Волошин предупредил, что мошенники придумали новый способ обмана россиян, пользуясь ипотечным бумом. С помощью фальшивых сайтов, на которых предлагается оформить документы для операций с недвижимостью, они похищают средства с банковских карт.