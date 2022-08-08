Мосгорсуд признал законным арест экс-замглавы МЧС Гуровича

Московский городской суд признал законным арест бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, сообщает РИА Новости. Ранее его обвинили в превышении полномочий в ходе строительства ковидного госпиталя в Мурманской области. Сам Гурович вину не признал. Адвокат просила отпустить его из следственного изолятора (СИЗО) под домашний арест или залог, однако ее апелляцию не удовлетворили.

Всю жизнь я служил верой и правдой, — процитировали Гуровича в агентстве.

Версия следствия установила, что в 2020 году госслужащий получил из федерального бюджета сумму в размере 969 млн рублей для того, чтобы построить полевой госпиталь для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом на территории Мурманской области. Здание учреждения было построено без соблюдения «климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован».

Следователи считают, что Гурович не принял решения для эффективного использования средств, полученных от государства. Из-за этого бюджет Мурманской области потерпел ущерб на сумму, превысившую 323 млн рублей. О том, что госпиталь было решено демонтировать, объявил губернатор региона Андрей Чибис, сделавший публичное заявление в октябре 2020 года, через четыре месяца после торжественного открытия медучреждения. Глава области пояснил решение тем, что объект попросту не понадобился, а ситуация в соседнем поселке Белокаменка, очаге заражения, «являлась стабильной». После этого оборудование, находящееся в госпитале, решили распределить по медучреждениям «для наращивания их мощностей».

Госпиталь в Мурмашах, где могли разместиться 700 больных, называли «уникальным полевым объектом», с отделом реанимации и блоком интенсивной терапии. Развернуть медучреждение решили по поручению президента России Владимира Путина после того, как об этом попросил Чибис. Сам Гурович в ходе беседы с журналистами сделал акцент на том, что подобный госпиталь построили «впервые» в РФ. По его словам, он был оснащен уникальным медицинским оборудованием, передовыми технологиями, а в некоторые из них был даже внедрен искусственный интеллект.

Ранее Гурович, арестованный по делу о превышении должностных полномочий, предложил заменить ему пребывание в СИЗО участием в спецоперации на Украине. Под стражей ему предстоит пробыть до 11 сентября.