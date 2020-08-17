Мосгорсуд отказал Ефремову в разрешении на прогулки

https://static.news.ru/photo/efdddcb8-e09d-11ea-a537-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд не разрешил заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову совершать прогулки под домашним арестом.

Об этом сообщили в пресс-службе суда. По её данным, судья не нашёл оснований для удовлетворения просьб адвокатов артиста. Кроме того, суд отклонил их жалобу на условия домашнего ареста.

Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобы без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Адвокаты Ефремова просили разрешить совершать двухчасовые прогулки ежедневно в сопровождении сотрудника ФСИН. Свои просьбы они аргументировали рекомендациями врачей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что его подопечный готов дать показания на заседании 18 августа, если суд приступит к его допросу в этот день. Кроме того, он подчеркнул, что артист из-за плохого самочувствия не прибыл в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы на отсутствие прогулок.