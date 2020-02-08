https://static.news.ru/photo/187b562c-4b6c-11ea-a7dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого по четырём статьям УК России, отпустили из-под ареста решением Мосгорсуда.

Суд в зале суда отпустил из-под стражи Цицулаева, — рассказал РИА Новости адвокат обвиняемого Ариф Бекаев.

Он добавил, что стороны продолжают знакомиться с материалами уголовного дела. Кроме того, защита подала жалобы на действия следователя и готовит обращение в Конституционный суд России.

Цицулаева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, в похищении человека в составе ОПГ, вымогательстве, взятке и применении насилия в отношении двух сотрудников полиции.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Московский городской суд отменил постановление Пресненского суда на освобождение от наказания троих проходящих по делу о похищении популярного певца Авраама Руссо в 2004 году.