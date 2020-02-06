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Московский городской суд отменил постановление Пресненского суда на освобождение от наказания фигурантов дела о похищении популярного певца Авраама Руссо в 2004-м году. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Речь идёт о племяннике бизнесмена Тельмана Исмаилова Зауре Марданове, телохранителе Владимире Гусакове и бизнесмене Ильяре Дамирове. Судья постановил вернуть их дело на новое рассмотрение в районный суд.

Отменено постановление Пресненского районного суда Москвы, в связи с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства уголовное дело возвращено на новое судебное рассмотрение, — цитирует представителя Мосгорсуда ТАСС.

Таким образом была удовлетворена жалоба потерпевшего певца, а апелляционные жалобы адвокатов фигурантов дела отклонены.

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года пригласил Руссо в ресторан «Прага» в Москве. Бизнесмен потребовал от артиста отменить концерты и заключить с ним договор на выступления. После этого Марданов и Гусаков насильно увезли потерпевшего в дом Исмаилова, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить требования. Исмаилов объявлен в международный розыск. Он заочно арестован по обвинению в убийстве двоих человек.

Как писал NEWS.ru, решение об освобождении Гусакова, Марданова и Дамирова Пресненский суд принял 31 октября.