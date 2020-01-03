Сотрудники Мосгаза в наступившем году обновят системы газоснабжения в 30 тысячах столичных квартир.
По словам гендиректора организации Гасана Гасангаджиева, при проведении работ система полностью заменяется на новую.
Комплексные работы включают в себя установку современных кранов с трёхступенчатой системой защиты, диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок высокого качества с дополнительным ПВХ-покрытием к газовым приборам, — уточнил он.
В общей сложности планируется провести капитальный ремонт системы газоснабжения примерно в 500 домах, половина работ будет выполнена силами Мосгаза,
Как писал NEWS.ru, ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что для повышения надёжности московских газовых систем в городе ведутся работы по их автоматизации и цифровизации.
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