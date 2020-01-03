Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Василий Власов, который является самым молодым в парламенте, поддержал идею скорректировать возраст для вступления в брак. Он уверен, что 16-летним необходимо предоставить больше прав, так как сейчас дети взрослеют гораздо быстрее, чем в былые годы.

Он напомнил, что в таком возрасте молодые люди уже вправе выбирать будущую профессию и высшее учебное заведение, а в ряде случаев начинают работать. Что касается снижения брачного возраста, то и...