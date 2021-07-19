Молитва на Курбан-байрам в Москве прошла без прихожан

Намаз и проповедь в Курбан-байрам начались в Московской соборной мечети. Из-за пандемии в помещении только сотрудники мечети и духовенство.
Для верующих доступна онлайн-трансляция богослужения. Вокруг мечети оцепление и волонтёры, но массы людей не наблюдается.
Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. Продолжается он три дня.
От имени 25-миллионной мусульманской уммы хочу поздравить всех моих единоверцев, братьев и сестёр, всех моих соотечественников с нашим главным праздником ислама — Курбан-байрам. Пожелать всем нам мира, милости и благословения Всевышнего Аллаха. Здоровья всем нам, и да защитит и хранит нас Всевышний Господь, — произнёс перед молитвой речь глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия.