Молитва на Курбан-байрам в Москве прошла без прихожан

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Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга Александр Холодов рассказал, что заключённые в колпинском СИЗО «Кресты» смотрели футбол и бурно реагировали на матч. Так он прокомментировал слухи о бунте в разговоре с РБК.

Холодов объяснил, что заключённым разрешили смотреть финал чемпионата Европы по футболу. Это подтвердила для РБК и пресс-секретарь УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Алешина. Да, похулиганили немножко, но, к...