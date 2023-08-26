«Мой выбор всегда был на стороне Ельцина»: чем запомнится Сергей Филатов

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Первый заместитель председателя Верховного Совета РФ Сергей Филатов (в центре), 1992 год

Бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов скончался в возрасте 87 лет. Чем запомнится политик?

Чем запомнится Сергей Филатов

Сергей Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве. В 1964 году он окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-электромеханик», являлся кандидатом технических наук.

Впоследствии Филатов стал сотрудником Московского металлургического завода «Серп и молот», потом был переведен на металлургический завод им. Хосе Марти на Кубу в качестве заведующего лабораторией. С 1986 года возглавил отдел систем управления во Всесоюзном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте металлургического машиностроения имени А. И. Целикова.

В 1990 году Филатова избрали народным депутатом РСФСР, членом Совета Республики Верховного Совета РФ. Через год он стал секретарем президиума Верховного Совета РСФСР.

С 1993 по 1996 год руководил администрацией Ельцина в его первый период правления. Одновременно с этим Филатов был председателем Экспертно-аналитического совета при президенте России и главой Комиссии по государственным премиям в области литературы и искусства.

В 1988 году получил Госпремию СССР за разработку и внедрение ресурсосберегающего совмещенного процесса непрерывного литья и прокатки сталей и сплавов. Он состоял в Союзе журналистов России, руководил Союзом писателей Москвы, а также работал сопредседателем Общественного научно-консультативного совета при ЦИК России.

Что Сергей Филатов говорил о Борисе Ельцине

Сергей Филатов рассказывал о работе с Борисом Ельциным. Он подчеркивал, что всегда оставался на стороне первого президента России.

«Мой выбор всегда был на стороне Ельцина и реформ», — делился политик в интервью Lenta.ru в 2015 году.

По словам Филатова, Ельцин думал о будущем и о том, что волновало людей. Он называл первого президента РФ «крупным государственным деятелем» и отмечал, что никогда не менял своей точки зрения по отношению к нему.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Президент РФ Борис Ельцин (слева) и руководитель администрации президента Сергей Филатов (справа) на VIII внеочередном Съезде народных депутатов, 1993 год

«Конечно, в тот период, когда мы работали, было очень тяжело, потому что шли организованные нападки на Бориса Николаевича, выдумывали каждый раз грязные вещи. Мы видели, как он переживает за все, как молчит в ответ, и вместе с ним переживали. Мы на него смотрели как на президента, как на человека, облеченного властью, как на человека, который думал о будущем, о расстановке кадров, о том, что нас всех очень волновало. Борис Николаевич — крупный государственный деятель. Я не менял своей точки зрения по отношению к нему ни разу. Не мог себе этого позволить, мне кажется, это было бы очень грубое предательство», — рассказывал Филатов mir24.tv.

Что известно о смерти Сергея Филатова

О кончине Сергея Филатова сообщила его дочь. По ее словам, смерть наступила утром 25 августа. Причину случившегося наследница политика не назвала. Союз писателей Москвы, который возглавлял Филатов, также подтвердил информацию о его смерти.

Писатель и военкор Герман Садулаев в авторском Telegram-канале подчеркнул, что у него остались только добрые воспоминания о политике.

«Сергей Александрович Филатов умер. Бывший руководитель администрации Ельцина. А для нас — бессменный организатор и вдохновитель Липок. У меня остались только добрые воспоминания и благодарность», — написал он.

Первый вице-президент РФ Александр Руцкой в беседе с NEWS.ru заявил, что Филатов «заблудился». Он напомнил, что политик долгое время находился в компартии крупного предприятия.

«Человек заблудился просто, он же был секретарем парткома крупного предприятия, а потом резко поменял позицию, как и Ельцин, в отношении компартии и вообще в отношении страны. Они и создавали эти беспорядки. И сегодня мы пожинаем плоды работы этой группы: потеряли страну, уничтожили ведущие отрасли страны, экономику. Я делал все возможное и невозможное, чтобы это не произошло со страной — вот это побоище в 1993 году, а по сути госпереворот. Вы думаете, Филатов меня поддерживал?» — прокомментировал он смерть политика.

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