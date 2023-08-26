Скончался бывший глава администрации президента России Бывший глава администрации Ельцина Филатов скончался на 88-м году жизни

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Сергей Филатов

Бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни, сообщила в беседе с «Петербургским дневником» его дочь. Она отметила, что смерть наступила утром 25 августа. Причину кончины своего отца она не назвала.

Да, папа умер утром, вчера, — сказала дочь Филатова.

Сергей Филатов руководил администрацией Ельцина в его первый период правления, с 1993 по 1996 год. Одновременно с этим он был председателем Экспертно-аналитического совета при президенте России и главой Комиссии по государственным премиям в области литературы и искусства.

В мае 2023 года стало известно о смерти депутата Госдумы от «Единой России» Виктора Зубарева, он скончался в возрасте 62 лет. Причина смерти не называлась. В разные годы он был красноярским вице-премьером, а также несколько раз становился депутатом заксобрания.

В апреле стало известно о смерти депутата Госдумы Николая Борцова, скончавшегося в возрасте 77 лет. Тогда же на 57-м году жизни умер депутат ГД от «Единой России» Джашарбек Узденов.