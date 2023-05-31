Стало известно о смерти депутата Госдумы Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев

Издание «Наш Красноярский край» сообщило, что депутат Госдумы Виктор Зубарев скончался в возрасте 62 лет. Причина смерти пока неизвестна.

Информацию о кончине депутата от «Единой России» изданию подтвердили в администрации губернатора Красноярского края.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин подтвердил смерть коллеги в комментарии РБК.

Я могу только подтвердить, что сегодня ночью мой коллега Виктор Зубарев скоропостижно скончался. Обстоятельства смерти пока не знаю, - сказал Швыткин.

Виктор Зубарев Зубарев родился 20 февраля 1961 года в городе Ужуре Красноярского края. Окончил Красноярский политехнический институт, ныне Красноярский государственный технический университет (КГТУ), и Российскую академию государственной службы при президенте РФ, позже преобразованную в РАНХиГС. В период с 1997-го по 2007 год Зубарев трижды избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Являлся депутатом ГД пятого, шестого, седьмого и восьмого созывов.