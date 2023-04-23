Умер второй за день депутат Госдумы от «Единой России» Депутат Госдумы Джашарбек Узденов умер на 57-м году жизни после тяжелой болезни

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Джашарбек Узденов

Депутат Госдумы от «Единой России» Джашарбек Узденов скончался в возрасте 56 лет, сообщил лидер фракции Владимир Васильев. По его словам, парламентарий умер после продолжительной болезни. 23 апреля стало известно о смерти еще одного депутата ГД от «Единой России» Николая Борцова, умершего на 78-м году жизни.

Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища. После тяжелой и продолжительной болезни умер Джашарбек Борисович Узденов — депутат Государственной думы («Единая Россия»), бывший министр природных ресурсов и экологии КЧР, — написал Васильев.

Лидер фракции рассказал, что умерший депутат был чутким и волевым человеком, всегда готовым прийти на помощь. По словам Васильева, Узденов долго боролся с болезнью, но она оказалась сильнее. Он от лица всех депутатов-единороссов выразил родным и близким Узденова соболезнования.

Нам будет его очень не хватать, — добавил Васильев.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 23 апреля сообщил о смерти почетного гражданина Лебедянского района, депутата Госдумы Николая Борцова, скончавшегося в возрасте 77 лет. По словам главы региона, Борцов многое сделал для своих земляков, в числе его заслуг появление новых детских площадок и скверов, закупки оборудования для больниц и поликлиник, поддержка многодетных семей и одаренных детей, помощь храмам.