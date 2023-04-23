Умер один из богатейших депутатов Госдумы Умер депутат Госдумы Николай Борцов

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Николай Борцов

На 78-м году ушел из жизни депутат Госдумы IV, V, VI, VII созывов от Липецкой области Николай Борцов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов. Причину смерти он не назвал.

Перестало биться сердце человека, чье имя неразрывно связано с нашим регионом. В возрасте 77 лет скончался депутат Государственной думы, почетный гражданин Лебедянского района Николай Борцов, — написал Артамонов.

По его словам, смерть Борцова — невосполнимая потеря для региона. Депутат помогал в обустройстве детских площадок, скверов, а также поддерживал монастыри и храмы.

Политик был представителем фракции «Единая Россия» и членом комитета нижней палаты парламента по делам национальностей. Борцов был одним из богатейших депутатов Госдумы — в прошлом он был гендиректором производства соков «Лебедянский», а в 2008-ом продал акции PepsiCo и попал в список крупнейших миллиардеров по версии Forbes.

Ранее в Москве умерла судья Валентина Лубенцова. Она была известна тем, что вела самые громкие процессы над диссидентами в СССР. Женщина скончалась на сотом году жизни.