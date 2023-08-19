Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Игоря Ясуловича

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Игорь Ясулович

Народный артист России Игорь Ясулович в возрасте 81 года скончался сегодня, 19 августа. В июле он был госпитализирован из-за острого повреждения почек. Чем запомнится актер и что известно о последних днях его жизни?

Чем известен Игорь Ясулович

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд Кошкинского района Куйбышевской области (ныне — Самарская область). В 1964 году окончил актерский факультет, в 1974 году — режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма). В 1962–1964 годах Ясулович был актером театра пантомимы «Эктемим» под руководством Александра Румнева.

В 1964–1993 годах работал в московском Театре-студии киноактера. С 1993 года играл в труппе Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). В конце 1990-х годов участвовал в антрепризных спектаклях: «Старосветские помещики» Николая Коляды (1999), «Борис Годунов» Александра Пушкина (2000) и других. В кино Ясулович дебютировал в 1961 году в фильмах «Девять дней одного года» и «Приключения Кроша».

Всего в кино артист исполнил более 230 ролей. Он играл в лентах «Бриллиантовая рука», «Золотой теленок», «Щит и меч», «Обратной дороги нет», «Гостья из будущего», «Город невест», «Ростов-Папа», «Брежнев», «Охотники за бриллиантами», «По законам военного времени», «Осенние соблазны», «Русский водевиль», «Формула зеро», «Джоконда на асфальте», «На пути к сердцу» и других. Среди киноработ последних лет — роли в сериалах «Дипломат», «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова», «Волк», «Московский роман», фильмах «Коридор бессмертия» и «Виктория».

Также Ясулович был известен как актер дубляжа. Он работал на озвучивании более 200 проектов, среди которых — зарубежные картины «Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда», «Бегущий по лезвию», «Список Шиндлера», «Авиатор», «Стрелок», мультфильмы «Шрэк», «Шрэк навсегда», «Астерикс и тайное зелье» и другие. Кроме того, он являлся режиссером-постановщиком фильмов «Первое и второе», «Пропал и нашелся», «Здравствуй, река».

Ясулович вел преподавательскую деятельность: он был профессором, заведующим кафедрой актерского мастерства во ВГИКе и руководителем курса факультета музыкального театра в ГИТИСе. Имел различные звания и награды (в том числе звание «Народный артист РФ», Государственную премию России в области культуры и искусства и российский орден Почета).

Артист с 1963 года женат на дочке советского режиссера Юрия Егорова Наталье. У пары есть сын Алексей, который тоже стал актером. Сейчас ему 57 лет.

Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press Кадр из фильма «Зудов, Вы уволены!», 1984 год Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press Кадр из фильма «Зудов, Вы уволены!», 1984 год Фото: ТАСС Артист Игорь Ясулович в роли Корецкого в кинофильме режиссера Юрия Егорова «За облаками - небо» Фото: ТАСС Артист Игорь Ясулович в роли Корецкого в кинофильме режиссера Юрия Егорова «За облаками - небо» Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Игорь Ясулович (в центре) в роли Гоголя в антрепризном спектакле Валерия Фокина «Старосветские помещики» Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Игорь Ясулович (в центре) в роли Гоголя в антрепризном спектакле Валерия Фокина «Старосветские помещики» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в спектакле «Буря» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в спектакле «Буря» Фото: Игорь Ясулович в спектакле «В тени виноградника» Фото: Игорь Ясулович в спектакле «В тени виноградника» Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Актёр Игорь Ясулович на творческой встрече в рамках пресс-показа фильма «Три сестры» Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Актёр Игорь Ясулович на творческой встрече в рамках пресс-показа фильма «Три сестры» Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Актёр Игорь Ясулович в роли Фесте, шута Оливии в сцене из спектакля «Двенадцатая ночь» Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Актёр Игорь Ясулович в роли Фесте, шута Оливии в сцене из спектакля «Двенадцатая ночь» Фото: АГН «Москва» Игорь Ясулович на церемонии вручения первой театральной премии «Хрустальная Турандот» Фото: АГН «Москва» Игорь Ясулович на церемонии вручения первой театральной премии «Хрустальная Турандот» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в московском саду «Эрмитаж» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Игорь Ясулович в московском саду «Эрмитаж» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Актер Игорь Ясулович, ставший лауреатом премии «Признание» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Актер Игорь Ясулович, ставший лауреатом премии «Признание»

Причины смерти Игоря Ясуловича

Новость о смерти Игоря Ясуловича сегодня, 19 августа, сообщил ГИТИС. 18 июля артист был госпитализирован из квартиры в Москве. У звезды «Бриллиантовой руки» было острое повреждение почек, ему провели две операции, с помощью которых медикам удалось вывести жидкость из брюшной полости и дыхательных путей.

«По нашей информации, 81-летний Игорь Николаевич чувствовал себя плохо последние несколько дней. В какой-то момент его состояние резко ухудшилось — пришлось вызывать скорую», — рассказывал источник, близкий к семье актера.

9 августа Ясуловичу стало хуже, и его перевели в реанимацию и даже вводили в искусственную кому. Тогда у актера ухудшились анализы, врачи подключили центральный катетер для введения препаратов прямо в кровь. Артисту стало лучше, и 11 августа его выписали. Однако сегодня, 19 августа, он скончался. О месте и времени похорон пока не сообщается.

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