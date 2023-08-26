«Человек заблудился»: Руцкой об умершем экс-главе администрации Ельцина Руцкой: умерший экс-глава администрации Ельцина Филатов был заблудшим человеком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Руцкой

Умерший бывший глава администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов «заблудился» в годы нахождения у власти, заявил в беседе с NEWS.ru первый вице-президент РФ Александр Руцкой. Он отметил, что Филатов долгое время находился в компартии крупного предприятия, а после этого стал зачинщиком беспорядков в России, которые привели к государственному перевороту в 1993 году.

Человек заблудился просто, он же был секретарем парткома крупного предприятия, а потом резко поменял позицию, как и Ельцин, в отношении компартии и вообще в отношении страны. Они и создавали эти беспорядки. <...> И сегодня мы пожинаем плоды работы этой группы: потеряли страну, уничтожили ведущие отрасли страны, экономику. <...> [Я] делал все возможное и невозможное, чтобы это не произошло со страной — вот это побоище в 1993 году, а по сути госпереворот. Вы думаете, Филатов меня поддерживал? — рассказал Руцкой.

Он подчеркнул, что Филатов лично приходил к нему завизировать указ Ельцина об особом порядке управления страной, однако он ему отказал. По мнению Руцкого, это было грубейшим нарушением конституции и госпереворотом.

О чем тут говорить? Царствие ему небесное, — сказал первый вице-президент России.

О гибели Филатова сообщила его дочь, он скончался утром 25 августа на 88-м году жизни. Причины смерти бывшего госслужащего не называются. Сергей Филатов руководил администрацией Ельцина в его первый период правления, с 1993 по 1996 год.