Мизулина пожаловалась прокуратуре на «Уе! Бар» в Москве и Петербурге

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пожаловалась в прокуратуру на заведения общественного питания, работающие в Москве и Санкт-Петербурге под вывеской «Уе! Бар», передает Telegram-канал Mash. Концепция баров — оскорбления официантов в адрес гостей заведения, пошлые названия блюд и их вульгарная подача.

Второй день все пишут про некий «УЕ! Бар», где якобы официанты с гостями общаются только матом и проходят сомнительные тусовки, в том числе и с пропагандой ЛГБТ. Мы уже обратили внимание, готовим обращение, — пишет Мизулина в своем Telegram-канале.

О неординарном заведении Мизулиной донесли ее юные подписчики, которые услышали о баре от знакомых или попали туда случайно.

Концепция невежливого обращения с клиентами — не изобретение российских маркетологов. С 1996 года в США работает сеть подобных баров под вывеской Dick’s Last Resort.

Ранее хип-хоп-исполнитель Даниил Дмитриев (Scally Milano) обратился в Telegram к Екатерине Мизулиной с заявлением, что он не пропагандировал употребление наркотиков и нарушение российских законов в своем творчестве, как та утверждала в своей критической заметке. Музыкант пообещал исправиться и удалить из Сети композиции со словами, которые могут подпадать под нарушение законодательства.