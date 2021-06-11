Митрополит рассказал, какой валютой пользуются в РПЦ

https://static.news.ru/photo/9d25bef0-35a7-11eb-a7d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В повседневной жизни Русская православная церковь (РПЦ) пользуется множеством валют, поскольку является многонациональной и её епархии расположены в разных странах мира. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион.

Если в России мы держим свои деньги в рублях и рассчитываемся рублями, то в других странах мы держим деньги и рассчитываемся той валютой, которая в этих странах существует — это естественно, — сообщил митрополит.

Он отметил, что на территории Евросоюза приходы и епархии имеют счета в евро, а в США — в американских долларах.

Ранее митрополит Иларион рассказал о происхождении коронавируса. Он заявил, что COVID-19 произвели в лаборатории, подчеркнув, что это его личное мнение, а не позиция РПЦ.