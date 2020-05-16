Мишустин рассказал о правилах выплат медработникам

https://static.news.ru/photo/6b33c558-977e-11ea-9997-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты.Об этом сообщается на сайте правительства.

Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы, — подчеркнул Михаил Мишустин.

Отмечается, что фактор времени не будет учитываться при расчёте федеральных выплат. Доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами. Более того, это распространяется и на сотрудников, работающих по аутсорсингу, например, водителям скорой помощи.

Кабмин также утвердил распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей. Эти деньги должны обеспечить необходимые выплаты за май, для чего Федеральное казначейство обеспечило возможность проведения платежей и в выходные дни.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за обещанные надбавки. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей. По его словам, выплаты получили пока только 52 тыс. медиков в 56 регионах, писал NEWS.ru.