Мишустин призвал исключить отказы в прививках из-за нехватки вакцин

https://static.news.ru/photo/813bb098-993c-11eb-affe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал прекратить отказы в прививках от коронавируса из-за нехватки вакцин. Об этом сообщается на сайте правительства.

Не должно быть случаев, когда человек записался и, придя в поликлинику, получил отказ потому, что нет вакцины. Это нужно исключить и наладить работу так, чтобы все сроки соблюдались и граждане могли планировать своё время, — сказал глава кабмина.

Мишустин рассказал , что количество жалоб снижается, однако несмотря на это, региональным властям надо активнее и оперативнее работать с подобными ситуациями.

Он также отметил, что власти в постоянном режиме отслеживают динамику распространения инфекции. Нужны дополнительные меры, чтобы новая волна заболевших не пришла в Россию из европейских стран, где сейчас вновь нарастает новая волна заражений. В связи с этим председатель правительства отметил, что в России продолжается наращивание темпов вакцинации. Каждый день через портал госуслуг записывается более 15 тысяч человек.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что каждая из трёх разработанных в России вакцин от коронавируса доказала свою эффективность. Он рассказал, что из трёх зарегистрированных вакцин две уже выпускаются в промышленных масштабах и поставляются в регионы, а одна готовится к вводу в гражданский оборот, сообщал NEWS.ru.