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Мишустин поручил главам Минфина и Минтруда взять на контроль выплаты детям

13:31, 18 декабря 2020
Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава правительства Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову и министру труда Антону Котякову лично проконтролировать ситуацию с выплатами по пять тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до восьми лет.

В ходе оперативного совещания премьер подчеркнул, что работа по выплатам «должна вестись чётко и без сбоев».

О том, что российские семьи, где есть дети указанного возраста, получат по пять тысяч рублей на каждого ребёнка к Новому году, заявил в ходе пресс-конференции президент Владимир Путин. Он уже подписал соответствующий указ.

В ПФР пояснили, что обращаться за деньгами никуда не нужно, они будут начислены автоматически на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Заявление на выплату может понадобиться, если ребёнок родился после 1 июля, либо если родители в 2020 году не обращались ни за одной из выплат, предоставлявшихся ПФР, сообщает РИА новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин подписал документы, касающиеся финансирования выплат семьям с детьми до восьми лет. Объём средств, которые будут направлены на эти цели, составит свыше 73,5 млрд рублей. Помощь от государства получат около 15 млн детей.

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