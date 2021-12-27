Мишустин пообещал исполнить желание мальчика побывать на шоколадной фабрике

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний». Он вытянул шар с желанием пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области, захотевшего побывать на кондитерской фабрике. Глава правительства подчеркнул, что он сам в детстве «всегда думал о кондитерской фабрике». Он пообещал исполнить желание ребёнка, а заодно и своё, сообщает ТАСС.

Ты знаешь, Миш, я тоже в детстве всегда думал о кондитерской фабрике. У меня был любимый мультфильм «Шоколадный дракончик», и я помню, как мы, когда его смотрели, мечтали побывать в тех местах, где делают вкусные шоколадные конфеты, — поделился воспоминаниями Мишустин.

Он добавил, что постарается посетить кондитерскую фабрику вместе с ребёнком.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин примет участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». В частности, глава государства проверит, как выполняются новогодние пожелания детей. Кроме того, Путин исполнит мечту одного из юных участников «Ёлки желаний».

Ранее президент поговорил по телефону со школьницей из Ставропольского края, чью мечту посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре Санкт-Петербурга помог исполнить. Президент пригласил её в Москву на ледовое шоу на эту же тему.

Акция «Ёлка желаний» организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.