Мишустин: необходимы дополнительные меры по сдерживанию цен

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В Кремле не занимаются вопросами миграционной амнистии для граждан Узбекистана, так как этот вопрос не относится к компетенции президентской администрации. Его следовало бы задавать представителям МВД и миграционных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Отвечая на вопрос, как решение о миграционной амнистии может повлиять на криминогенную обстановку, Песков подтвердил, что это решение принял не Кремль. Сам же этот вопрос вообще не относится к компетенции...