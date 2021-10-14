16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Мишустин: необходимы дополнительные меры по сдерживанию цен

14:45, 14 октября 2021
Мишустин: необходимы дополнительные меры по сдерживанию цен Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Принятые Правительством РФ меры по сдерживанию цен на продукты показали эффективность, однако, необходим дополнительный комплекс мер для сдерживания в долгосрочной перспективе. Об этом заявил глава Кабмина Михаил Мишустин на заседании 14 октября.

Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты Правительством, оказались достаточно эффективными. Но сегодня всё равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие во всём мире. Они растут. И требуется дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию цен на продукты питания в долгосрочной перспективе, — сказал Мишустин.

Он отметил, что Минсельхоз подготовил ряд предложений по этому вопросу.

Ранее Росстат сообщил об увеличении темпов роста цен на ряд продуктов. В частности, на 0,5% в среднем по России на прошлой неделе подорожал сахар, неделей ранее цена выросла на 0,2%, а с начала года сахар стал дороже на 5%. На подсолнечное масло за неделю цены выросли на 0,12% против 0,08% неделей ранее. С начала года масло подорожало на 6%. Также, по данным Росстата, подорожал картофель, огурцы и помидоры.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео