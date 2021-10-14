Мишустин: необходимы дополнительные меры по сдерживанию цен
Анна Акимова
Анна Акимова
14:45, 14 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Принятые Правительством РФ меры по сдерживанию цен на продукты показали эффективность, однако, необходим дополнительный комплекс мер для сдерживания в долгосрочной перспективе. Об этом заявил глава Кабмина Михаил Мишустин на заседании 14 октября.
Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты Правительством, оказались достаточно эффективными. Но сегодня всё равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие во всём мире. Они растут. И требуется дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию цен на продукты питания в долгосрочной перспективе, — сказал Мишустин.
Он отметил, что Минсельхоз подготовил ряд предложений по этому вопросу.
Ранее Росстат сообщил об увеличении темпов роста цен на ряд продуктов. В частности, на 0,5% в среднем по России на прошлой неделе подорожал сахар, неделей ранее цена выросла на 0,2%, а с начала года сахар стал дороже на 5%. На подсолнечное масло за неделю цены выросли на 0,12% против 0,08% неделей ранее. С начала года масло подорожало на 6%. Также, по данным Росстата, подорожал картофель, огурцы и помидоры.