Миронов прокомментировал инициативу Прилепина стать президентом России Миронов призвал не торопить события в вопросе участия Прилепина в президентских выборах 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с NEWS.ru охарактеризовал писателя и сопредседателя партии Захара Прилепина, ранее сообщившего о намерении баллотироваться на выборы президента России в 2024 году, как активного общественного деятеля с незаурядными лидерскими качествами. Председатель партии тем не менее призвал не торопить события, поскольку о президентских выборах говорить пока рано, особенно на фоне событий на Украине.

Захар активный общественный деятель, обладающий незаурядными лидерскими качествами. Лично я бы не стал исключать такого развития событий. Но давайте не будем торопить события, на данный момент этот вопрос не стоит на повестке партии, — сказал он.

Миронов пояснил, что, согласно уставу партии, решение о выдвижении кандидата на участие в президентских выборах принимается партсъездом перед стартом избирательной кампании.

Могу сказать одно: партия будет активно участвовать в выборах президента, — пообещал политик.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в партии «Справедливая Россия — За Правду» и лицо, близкое к администрации президента сообщили о намерении Захара Прилепина выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы. Собеседник издания, близкий к администрации президента, уточнил, что сейчас обсуждается идеологическая ниша Прилепина в президентской кампании. Сам писатель на вопрос о возможности выдвижения прямо не ответил.