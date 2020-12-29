Минздрав РФ пролонгировал порядок медосвидетельствования водителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Москвичи и гости столицы смогут посетить городские парки в новогоднюю ночь, однако традиционных праздничных гуляний в них не будет.

Об этом рассказала заместитель директора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова, передаёт РИА Новости. Сами парки будут открыты для посетителей, однако мы рекомендуем нашим гостям и жителям города остаться...