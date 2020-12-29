Минздрав РФ пролонгировал порядок медосвидетельствования водителей

https://static.news.ru/photo/85e2427c-4a9c-11eb-8dbd-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.RU
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подписал документ, продлевающий действующий порядок медицинского освидетельствования водителей до 1 января 2022 года. Он вступит в силу 31 декабря 2020 года. Документ опубликовали 30 декабря на официальном портале правовой информации.
Заменив <...> слова «с 1 января 2021 года» словами «с 1 января 2022 года» , — говорится в тексте постановления.
В 2019 году Минздрав собирался принять новые обязательные тесты на хронический алкоголизм для шофёров, что спровоцировало рост стоимости медицинских справок. Меру раскритиковал президент РФ Владимир Путин, пишет портал «47News».
Ранее NEWS.ru писал о том, что ряд нововведений для автомобилистов вступили в силу в России с 1 июля. В страну нельзя ввозить строительную спецтехнику, самосвалы, микроавтобусы, грузовики с манипуляторами и пассажирские автобусы, если руль у них расположен справа. Эти транспортные средства относятся к категориям М2 и М3. Новые правила легализации изменений, которые были внесены в конструкцию автомобиля, также вступили в силу с 1 июля.