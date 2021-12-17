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Минюст внёс в список иноагентов общественное движение «Маяк»

22:17, 17 декабря 2021
Минюст внёс в список иноагентов общественное движение «Маяк» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министерство юстиции РФ дополнило реестр объединений, выполняющих функции иноагента, организацией с Дальнего Востока. В него включили общественное движение «Маяк», сообщается на сайте ведомства.

В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено Дальневосточное общественное движение «Маяк», — отмечается в сообщении.

На сайте данной организации говорится, что она помогает в регионе представителям ЛГБТ и женщинам, пострадавшим от насилия.

Также в реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента, оказалась Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ «Лилит».

Ранее стало известно, что члены временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России допустили уточнения и дополнения закона об иноагентах. Как показала правоприменительная практика, ему требуется доработка. Об этом говорится в ежегодном докладе комиссии.

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