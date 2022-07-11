Минюст внес в реестр экстремистских чеченское «Народное движение Адат»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Министерства юстиции Российской Федерации в Москве

Минюст внес в реестр экстремистских организаций чеченское «Народное движение Адат» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Ранее данное решение принял Верховный суд Чечни. Оппозиционное движение «Адат» получило известность благодаря Telegram-каналу, авторы которого жестко критикуют главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, а также российское правительство и ВС РФ.

Общественное объединение «Народное движение Адат» (решение Верховного суда Чеченской Республики от 12.05.2022), — указано на сайте министерства.

Ранее Госдума приняла инициативу о создании банка данных экстремистских материалов, который поможет повысить эффективность оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Как говорится в сопроводительных материалах, в банк данных вносятся решения суда о признании экстремистскими тех или иных информационных материалов. Для ведения единого реестра федеральному органу госрегистрации предоставляются сведения из МВД России, Росфинмониторинга, ФНС России, Пенсионного фонда и органов прокуратуры.

Мосгорсуд 20 июня признал законным запрет компании Meta (деятельность в России запрещена) на территории России за экстремистскую деятельность. Тем же решением суд оставил без рассмотрения двe жалобы заинтересованных лиц — пользователей Meta, которые утверждали, что их затронул запрет деятельности компaнии.