Минтуризма Египта: Каир и Москва определяют сроки запуска чартеров

В министерстве туризма Египта заявили, что Каир и Москва в настоящий момент определяют сроки запуска чартерных рейсов. Египетские и российские власти пока не договорились, передаёт ТАСС.

Правительства Египта и России осуществляют координацию с целью определения даты возобновления чартерных рейсов и въездного российского туризма на египетские туристические курорты, — сказал министр туризма и древностей арабской республики Халед аль-Анани.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полётов на курорты Египта. В предыдущей версии документа допускались только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет.

Ранее сообщалось, что чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле, заявили в АТОР. Тем временем, стоимость авиабилетов в Турцию из России за последнюю неделю упала на 6%. Билеты подешевели до 22,1 тысячи рублей. Авиасообщение с Турцией открыто с 22 июня.