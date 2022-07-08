Минтруд: в ближайшие годы россиянки станут меньше рожать РБК: в Минтруде предупредили о сокращении рождаемости в ближайшие годы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд и ВШЭ предупредили о рисках снижения рождаемости в России до 2024 года из-за сокращения числа женщин фертильного возраста и ситуации на рынке труда. К осени власти подготовят предложения по стимулированию рождаемости, однако быстро переломить ситуацию не удастся, пишет РБК.

Как сообщили эксперты Минтруда и НИУ ВШЭ, по итогам 2021 года общий коэффициент рождаемости в России составил 9,6, превысив плановое значение, но до 2024 года существуют риски сокращения рождаемости. Причинами этого стали сокращение численности женщин в возрасте 20–29 лет, на которых приходится 44,1% всех рождений детей, и неопределенность на рынке труда, из-за которой многие пары отказываются заводить детей. В итоге Минтруду и ВШЭ было дано поручение провести анализ влияния различных факторов на решение семей завести детей и представить предложения о дополнительных мерах стимулирования рождаемости до 30 сентября.

По данным Росстата, абсолютное число родившихся в России сокращается с 2014 года. По итогам 2021-го оно составило 1,39 млн человек, что на 3% меньше результата 2020 года. Тенденцию не удалось переломить даже различными мерами стимулирования рождаемости, включая программу маткапитала. По мнению экспертов, побороть тенденцию отказа от рождения детей за короткое время очень сложно, тем более что санкции оказывают негативное влияние на уровень жизни. Вместе с тем в последние несколько лет отмечается стойкая тенденция к снижению числа абортов. Согласно официальной статистике, в 2020 году было проведено 553,5 тысячи абортов, что на 11% меньше, чем в 2019-м, и на треть меньше, чем в 2016 году.

Ранее Минздрав сообщал, что причины «чрезвычайной» демографической ситуации в России связаны в первую очередь со снижением количества женщин репродуктивного возраста и «старением» рождаемости. Однако эксперты называют эту тенденцию общемировой, отмечая, что власти подменяют социально-экономические проблемы рождаемости медицинскими. При этом, помимо экономики, основными составляющими демографической безопасности любой страны являются половая грамотность, профилактика домашнего насилия и уверенность в завтрашнем дне.