https://static.news.ru/photo/ef554684-d638-11e9-8d22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhao Ge/Xinhua/Global Look Press

Трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений приняла проект постановления об ограничении доли мигрантов в отдельных видах экономической деятельности.

Документ сохраняет установленную в 2019 году норму, сообщается на сайте Минтруда. Однако были сделаны исключения для Амурской области, Бурятии, Дагестана и Москвы. Такое решение было принято по предложению Минстроя.

Кроме того, было рассмотрено и принято предложение Минсельхоза об ограничении доли иностранцев в выращивании овощей. Граждане других государств не смогут составлять больше 50% работников этой сферы на всей территории России.

Как ранее писал News.ru, Институт региональных проблем обнародовал данные о количестве и возрастных категориях россиян. Больше всех в стране проживает пенсионеров — людей в возрасте от 60 лет и выше.