Трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений приняла проект постановления об ограничении доли мигрантов в отдельных видах экономической деятельности.
Документ сохраняет установленную в 2019 году норму, сообщается на
Кроме того, было рассмотрено и принято предложение Минсельхоза об ограничении доли иностранцев в выращивании овощей. Граждане других государств не смогут составлять больше 50% работников этой сферы на всей территории России.
Как ранее писал News.ru, Институт региональных проблем обнародовал данные о количестве и возрастных категориях россиян. Больше всех в стране проживает пенсионеров — людей в возрасте от 60 лет и выше.