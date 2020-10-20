Минтруд РФ скорректирует коэффициент рождаемости в 2020 году

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Минтруд РФ собирается скорректировать общий коэффициент рождаемости и коэффициент рождаемости в отдельных возрастных группах в 2020 году. Кроме того, ведомство планирует изменить линейку рождаемости в 2021–2023 годах, рассказала замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Накануне Счётная палата РФ сообщила, что показатели суммарного коэффициента рождаемости — числа детей, которые приходятся на одну женщину — не достигли ожидаемых значений в 1,63 и составили 1,504 в 2019 году, пишет ТАСС.

Суммарный коэффициент рождаемости — это показатель того, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода. Его величина не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в периоде.

В настоящее время в России существует программа маткапитала — власти продлили её действие до конца 2026 года. Средства полагаются на первого ребёнка или на второго, если прежде семья выплату не получала. Размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. В случае если ранее родители получили маткапитал на первого ребёнка, то доплата составит 155 550 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что до трети семей в России — это женщины, в одиночку воспитывающие своих детей. Не редкость, что у таких матерей сыновья вырастают, как их называют в народе, маменькиными сыночками (в полных семьях это тоже происходит). Эксперты рассказали, что эти мужчины — проблема для общества, которую необходимо решать в масштабах страны.