Минтранс отреагировал на идею Алиханова о выделенной трассе через Литву Минтранс не стал комментировать идею Алиханова о выделенной трассе в Калининград через Литву

Фото: Rez Meca/Keystone Press Agency/Global Look press

Минтранс России в ответе на запрос NEWS.ru не стал комментировать идею губернатора Калининградской области Антона Алиханова проложить выделенную трассу через Литву для поездок в регион, не съезжая при этом с трассы на территорию республики. Руководитель субъекта накануне заявил, что в будущем с ЕС будут достигнуты договоренности по транзиту в область товаров из других частей РФ.

В настоящее время не готовы прокомментировать такую информацию, — заявили в Минтрансе РФ.

Алиханов предложил проложить собственный сухопутный экспресс-коридор без возможности съезда с него на территорию Литовской Республики, «ограниченный, допустим, специальным забором, по которому можно будет проехать на автомобиле грузовом или легковом, на поезде».

Журналист Збынек Петрачек ранее заявил, что Литва «выставила себя на посмешище» из-за реакции Евросоюза на ситуацию с ограничением транзита в Калининград. Он указал на то, что Брюссель не стал поддерживать решение Вильнюса об одностороннем ограничении транзита через свою территорию. По словам обозревателя, Европа планирует принять компромиссное решение по данному вопросу. Он добавил, что Европа «песочит» Литву за это решение.