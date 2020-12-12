Минстрой предложил упросить въезд в РФ мигрантов для работы на стройках

https://static.news.ru/photo/fe88d29e-3df0-11eb-994c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Министерство строительства и ЖКХ РФ направило на рассмотрение в правительство предложения по упрощению въезда в страну трудовых мигрантов для работы на стройплощадках. Предложения ведомство согласовало с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором.

Как сообщил и ТАСС в пресс-службе министерства, въезд на территорию России предлагается разрешить только организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля.

Согласно документу, трудовые мигранты должны будут предоставить отрицательный тест на COVID-19 не ранее чем за три дня до въезда на территорию РФ. При этом организации, которые привлекают иностранцев для работы, обязаны будут их разместить, поставить на миграционный учёт и оформить с ними трудовые отношения. Мигрантам также нужно будет оформить патенты для трудовой деятельности в Москве.

В Минстрое сообщили, что на 1 декабря нехватка мигрантов на стройках зафиксирована в 50 из 77 регионов страны. Общая потребность в иностранной силе составляет порядка более 190 тысяч человек. В первую очередь на стройках не хватает специалистов из стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Украины и Таджикистана.

Причинами дефицита рабочей силы на стройках в ведомстве называют запрет на въезд в Россию иностранных работников, а также переход рабочих с приостановленных весной из-за коронавируса строек в сферу производства.

Ранее работодатели пожаловались на нехватку кадров в сферах, где традиционно работали мигранты. По оценке издания, сейчас в России на 0,6–1,4 млн (или на 10–20%) меньше иностранных рабочих, чем было в докоронавирусный период.

По мнению зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александра Шершукова, нехватки рабочих рук в сферах, где обычно трудились мигранты, можно избежать, если их заменят россияне. Однако для этого работодателям придётся предложить достойную зарплату и условия труда. Он отметил, что в организации «прекрасно понимают», почему привлекался труд мигрантов. Практически всегда, по его словам, это возможность платить меньшие деньги за необходимость работать в худших условиях, писал NEWS.ru.