Минск отказывается предоставить информацию о пропавшем журналисте «Медузы»

https://static.news.ru/photo/ae06bfba-dbe5-11ea-bde3-fa163e074e61_660.jpg Максим Солопов Фото: Максим Солопов/facebook.com

Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко рассказала, что посольство России в Белоруссии и адвокаты пытаются получить точную информацию о пропавшем после задержания в Минске корреспонденте издания Максиме Солопове. Белорусская сторона отказывается предоставить такие данные.

Об этом она рассказала журналистам РИА Новости.

Нет, увы. Белорусская сторона не говорит ни посольству, ни адвокатам ни да, ни нет, — ответила Тимченко на вопрос о том, выходил ли Солопов на связь.

Жена сотрудника СМИ Алина Солопова обратилась в полицию московского района Гольяново с заявлением об исчезновении своего мужа, передаёт «Медуза».

Связи с Солоповым нет уже больше 40 часов. Его жёстко задержали на акции протеста в Минске 9 августа. Главный редактор Daily Storm Алёна Сивкова рассказывала, что журналиста задерживали вместе с сотрудниками её СМИ Антоном Старковым и Дмитрием Ласенко, однако представителю «Медузы» «досталось гораздо больше».

Накануне, как писал NEWS.ru, глава комитета Государственной думы по СМИ Александр Хинштейн заявил, что Солопов жив. По его словам, местонахождение журналиста удалось установить, однако подробной информации о его состоянии сейчас нет.