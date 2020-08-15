Минпросвещения: плохой ремонт — не повод для изъятия детей из семьи

https://static.news.ru/photo/e6c944ac-dec5-11ea-9806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Judith Thomandl/imageBROKER.com/Global Look Press

Министерство просвещения взяло на контроль ситуацию с жительницей Москвы Мариной Волхонской, которую органы опеки заставили отправить детей в социальный центр из-за беспорядка в квартире.

По словам замминистра просвещения Дениса Грибова, случаи нарушений прав и законных интересов детей находятся на постоянном контроле ведомства, а в данной ситуации поддерживается тесный контакт с городскими органами опеки.

Подчеркну, изъятие детей из семьи в рамках всех действующих законодательных норм — крайняя мера, допустимая к применению в случаях реальной угрозы жизни ребёнка. А вот что якобы не качественно сделанный ремонт является основанием для изъятия детей, — это полный бред, — подчеркнул он.

Грибов уточнил, что если присутствуют иные основания, то нужно всегда всё внимательно взвешивать, анализировать и получать неопровержимые доказательства. По его словам, министерство намерено детально разобраться в случившемся с москвичкой.

Здесь нужно чётко понять зону ответственности органов опеки и других и рассмотреть ситуацию в первую очередь со стороны семьи. Все подобные случаи должны разрешаться с максимальным учётом интересов детей, — отметил замминистра просвещения.

Он добавил, что нельзя уходить от данных принципов и принимать решение только основываясь на интересах детей и с позиции сохранения и защиты института семьи, передаёт ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения, что органы опеки заставили жительницу столицы Марину Волхонскую отдать своих четырёх детей в соццентр из-за беспорядка в доме. Через полгода против неё подали иск об ограничении в родительских правах.

Как писал NEWS.ru, органы опеки города Петрозаводска отдали восьмимесячного ребёнка в приёмную семью в то время, пока его отец и бабушка пытались преодолеть бюрократические препоны и забрать малыша из детского дома. В социальных службах утверждают, что не смогли найти родственников мальчика, а отцовство мужчины якобы и вовсе не доказано. Однако пострадавшая сторона уверяет: это отговорки.