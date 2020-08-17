Минпросвещение опровергло данные о требованиях к учителям по ношению масок

https://static.news.ru/photo/3dfdfdee-e08d-11ea-8b30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Global Look Press

Представители Минпросвещения в разговоре с журналистами опровергли информацию, согласно которой с начала следующего учебного года все учителя в российских школах будут обязаны носить маски. Подобное предписание в настоящее время отсутствует, заметили в ведомстве.

Ранее в СМИ были обнародованы сведения, полученные журналистами на горячей линии министерства. Сообщалось, что с начала будущего учебного года учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса. На учеников это правило распространяться не будет. Они могут надевать средства защиты, если на этом настаивают родители.

Как позднее сообщили в Минпросвещения, вопросы о применении средств индивидуальной защиты зависят от обстановки на местах. Именно поэтому проблема будет решаться на региональном уровне.

Нет предписания всем учителям страны надеть маски с 1 сентября, при этом необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты — вопрос, зависящий напрямую от эпидемиологической ситуации на местах и он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне, — приводит сообщение ведомства РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, обучение в дистанционном формате отрепетировали в московских школах в преддверии нового учебного года. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, необходимость в таких «учениях» потребовалась, чтобы отладить процесс оперативного перехода в онлайн-режим в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Он напомнил, что 1 сентября учебный год начнётся в традиционном очном формате. Тем не менее в связи с пандемией будет введён ряд ограничений: в школах будут регулярно делать дезинфекцию, на входе у всех станут измерять температуру, а передвижение детей между кабинетами ограничат.