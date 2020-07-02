Минобрнауки: вузы могут начать учебный год на два месяца позже

https://static.news.ru/photo/43ddbf0e-bc59-11ea-9f2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев до нормализации эпидситуации в регионе на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказал 2 июля 2020 года заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев во время пресс-конференции, посвящённой приемной кампании в 2020-м.

По словам чиновника, Минобрнауки следует базовому сценарию, по которому студенты отправятся на лекции в привычном формате — 1 сентября.

Но вместе с тем это может быть совершенно в разных регионах по-разному, есть два варианта развития: первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению ученого совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев. <...> Но может быть такой вариант — отсрочить начало учебного года до завершения вот этой опасной ситуации, — цитирует Афанасьева ТАСС.

Начало учебного года в российских школах начнётся стандартно — с 1 сентября. Об этом заявил руководитель Минпросвещения страны Сергей Кравцов. Вместе с тем в настоящее время с регионами прорабатывается вопрос по усилению мер эпидемиологической защиты в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава ведомства подчеркнул, что к старту учебного года готовятся как представители образовательных учреждений, так и ученики с родителями.

Сергей Кравцов также выразил надежду, что не только школы, но и учреждения среднего профессионального образования, а также детские сады смогут открыться в РФ с 1 сентября. При этом должны будут соблюдаться определённые требования Роспотребнадзора, а с учениками и их родителями будет проведена «просветительская работа», писал NEWS.ru.

Из-за распространения коронавируса российские школы перешли на дистанционный формат. На фоне сложной обстановки Минпросвещения рассматривало возможность переноса начала учебного года на осень. А президент Владимир Путин поручил правительству разработать более строгие санитарные нормы для проведения занятий в образовательных учреждениях и ужесточить контроль за их соблюдением. Он подчеркнул, что новые нормы должны вступить в силу ко времени возвращения учащихся в классы и аудитории.

Российские медики за последние сутки выявили в стране 6760 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Всего в РФ с начала эпидемии зафиксировали 661 165 заболевших. Из них выздоровели 428 978 пациентов (6047 за последние сутки). За минувшие 24 часа с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались 147 человек. За время пандемии в РФ погибли 9683 гражданина. С начала вспышки в России сделали свыше 20,1 млн тестов на COVID-19.

За последние сутки 662 случая коронавируса выявлено в столице РФ. Москва по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. В общей сложности количество заболевших составило уже 222 871.

При этом в городе умерли 39 пациентов с коронавирусной инфекцией. Летальных исходов уже 3870, сказано в данных оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19. Вместе с тем выписаны из больниц 1055 пациентов. Всего выздоровевших уже 153 248 человек.

В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, Ростовская область, Красноярский край, ХМАО, Дагестан, Воронежская область.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 107 случаев. При этом 39 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

В мире за всё время пандемии заразилиись свыше 10,6 млн человек, более 516 тысяч умерли, свыше 5,4 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 686 480 человек (умерли 128 062 человека, выздоровели — 729 994), на втором Бразилия — 1 448 753 (умерли 60 632, выздоровели 817 642).

Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Папуа — Новой Гвинее — 11 случаев. Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.



ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Роспотребнадзор проводит исследование иммунитета к коронавирусу в 23 пилотных регионах страны. Они отличаются различным уровнем интенсивности эпидемиологического процесса.

Исследование уже было проведено в июне в Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Тюменской области. Обследованы 8168 человек: 2722 — в Петербурге, 2758 — в Тюменской области, 2688 — в Хабаровском крае.