В Москве за сутки выявлено 662 случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/b0f1cc64-bc38-11ea-bbf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

662 новых случая коронавируса выявлено в российской столице за минувшие сутки. Москва по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. В общей сложности количество заболевших составило уже 222 871.

При этом в городе умерли 39 пациентов с коронавирусной инфекцией. Летальных исходов по состоянию на 26 июня уже 3870, сказано в данных оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19. Вместе с тем, выписаны из больниц 1055 пациентов. Всего выздоровевших уже 153248 человек.

Тем не менее, столичные власти считают, что эпидемическая обстановка позволяет оставаться на третьем этапе снятия ограничений. В городе открылись фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, также разрешено заниматься на уличных тренажерах. Ранее стали доступны пешие прогулки, были отменены ограничения на использование детских площадок и лавочек. Открыты парки и скверы, кроме парка «Зарядье».

Кроме того, с рядом ограничений возобновлена работа предприятий торговли, кафе и ресторанов. Также открыты ряд предприятий сферы услуг, в том числе парикмахерские. Принимают воспитанников детские сады, школы-интернаты и другие образовательные учреждения.

В общественных местах и в общественном транспорте продолжает действовать масочный режим.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. На данное время Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

Ранее NEWS.ru писал, что в целом по России за сутки выявлено 6760 случаев инфекции. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 661165 заболевших. Из них умерли 9 683 пациента, а выздоровели 428 978 человек.