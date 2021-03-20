Минобрнауки разрешило части иностранных студентов вернуться в Россию

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Студенты из стран, рекомендованных Роспотребнадзором как страны с благоприятной эпидобстановкой, могут вернуться на учёбу в Россию. Об этом сообщили в Минобрнауки.

По распоряжению правительства Российской Федерации от 16 марта 2021 года № 639-р иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения, — сообщает Telegram-канал министерства.

Отмечается, что порядок въезда студентов из-за рубежа разработан ведомством. В настоящее время въехать в Россию могут студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, ОАЭ, Сейшельских Островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

Ранее в Роспотребнадзоре озвучили условия, при которых иностранные студенты могут вернуться в Россию, чтобы продолжить обучение в российских вузах. Приезжие должны будут предоставить документ об отрицательном результате теста на коронавирус и сдать ПЦР-тест по прибытии в РФ. Это касается тех стран, с которыми открыто регулярное авиасообщение.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве просвещения рассказали о правилах работы школ во время пандемии. Там отметили, что занятия не должны начинаться раньше 08:00 даже несмотря на «плавающий» график занятий, введённый для соблюдения санитарных норм и профилактики коронавируса.