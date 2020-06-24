Минобороны: за сутки 130 военнослужащих вылечились от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8ed482a0-b645-11ea-ad01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве обороны сообщили, что почти 6 тыс. российских военных вылечились от COVID-19. За сутки выздоровели 130 человек.

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 130 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5 985 человек, — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, у большинства инфицированных военнослужащих нет симптомов заболевания. Число военных, заразившихся COVID-19, составляет 1 432 человека. В военных вузах зафиксировано 230 случаев заражения, а также 238 случаев среди гражданского персонала. 697 пациентов проходят лечение в 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что пандемия на планете набирает обороты. По оценке Мурашко, возможность второй волны COVID-19 в мире будет зависеть от иммунитета и интенсивности распространения вируса.

РФ занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире с 606 881 подтверждённым диагнозом COVID-19. На первом месте США — 2 347 022 человека, на втором Бразилия — 1 145 906. Также в первой десятке стран — Великобритания, Испания, Италия, Индия, Перу, Иран, Чили.

Считается, что эпидемия останавливается при появлении иммунитета к инфекции у значительной части населения. Это и называется коллективным (популяционным) иммунитетом. Он приобретается двумя путями: естественным (люди должны переболеть) и в результате вакцинации.

Как писал NEWS.ru, к испытаниям вакцины от коронавируса приступили и в Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам. В первые часы у них наблюдалось повышение температуры и головная боль, но в течение суток все симптомы прошли. В университете уточнили, что добровольцы — мужчины и женщины от 18 до 65 лет, к привычному образу жизни они вернутся через 28 дней после вакцинации. Однако состояние их здоровья будет контролироваться ещё в течение шести месяцев.