https://static.news.ru/photo/a0a5d29a-289c-11ea-b49d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Министерство обороны предложило повысить до двух тысяч рублей в месяц оклады призывников Вооружённых сил и иных силовых структур. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в ходе одного из запланированных на январь пленарных заседаний.

Сейчас срочники получают оклады в зависимости от должности. Старшина батальона — 1800 рублей, а пулемётчик — 1100 рублей. Инициатива установить единый оклад для всех служащих была озвучена по итогам эксперимента ведомства по унификации окладов, который длился на протяжении семи лет.

Согласно данным Минобороны, за счёт исследования довольствие всех категорий военнослужащих по призыву выросло. У представителей первичных воинских должностей — в среднем на 400-900 рублей, у командиров и начальников постов — в среднем на 160-590 рублей.

После согласования законопроекта месячный оклад призывников составит две тысячи рублей. Данная сумма будет индексироваться каждый год с учётом уровня инфляции. На 1 октября текущего года проиндексированный оклад равнялся 2086 рублей.

Помимо этого, предлагается внести изменения в систему начисления надбавок. Например, отказаться от доплаты за классность (квалификацию). Остальные выплаты сохранятся и немного увеличатся, передаёт «Парламентская газета».

Как писал NEWS.ru, ранее замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, отвечая на вопрос, каким образом пенсионная реформа повлияет на выплаты военным пенсионерам, заявила, что в отношении военнослужащих в отставке пока не принимались никакие решения.