https://static.news.ru/photo/3f41b10e-c992-11e9-92b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сумма иска Минобороны РФ к Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) увеличилась с 15,5 млрд до 49,7 млрд рублей. Изменение ведомство объяснило внесением дополнительных актов сдачи-приёмки выполненных работ, которые не были заявлены во время прошлого судебного заседания.

Увеличиваем исковые требования. Общая сумма неустойки, подлежащая взысканию, составила 49 млрд 690 млн 738 тыс. 515 руб. 96 коп., — цитирует РИА Новости представителя Минобороны в Арбитражном суде Москвы, где рассматривается дело.

Инстанция приняла уточнённое требование к рассмотрению. В мае 2019 года ведомство уже увеличивало сумму неустойки — с 5,4 млрд рублей до 15,5 млрд рублей.

Минобороны требует взыскать с ОАК неустойку по госконтракту на изготовление самолётов для ВМФ и ВВС от 27 августа 2013 года.

Ранее News.ru сообщал, что финансовое оздоровление всех предприятий ОАК потребует докапитализации на сумму более 300 млрд рублей. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.