Минкомсвязь удалила данные своего приложения для пропусков

https://static.news.ru/photo/2a2606dc-baf3-11ea-b0cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что власти удалили все данные, которые хранились в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». Ведомство уничтожило информацию о пропусках, которые выдавались в регионах, где пропускной режим уже отменён.

Приложение для получения пропусков Минкомсвязи запустило в апреле. Оно действовало только в регионах. На территории столицы система цифровых пропусков для поездок на всех видах транспорта была введена с 15 апреля, пропуска оформлялись на mos.ru, разработанном ДИТом Москвы.

С 9 июня система пропусков в Москве была отменена. Для получения разрешения на выход из дома нужно было заполнить форму на сайте мэрии, где указать личные данные, включая место жительства, номер транспортной карты и авто, а также адрес назначения и цель передвижения. При этом столичные власти рассказали, что данные московских пропусков удалят после завершения судебных процедур, касающихся пропускного режима. По словам первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка, уничтожение данных пройдёт публично.

Как сообщал ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, собранные данные будут удалены после того, как закончатся все судебные дела, связанные с самой системой цифровых пропусков, либо с выписанными штрафами.

NEWS.ru писал, что власти столицы отменили 16,5 тысячи штрафов за ошибки, допущенные автовладельцами при привязке машины к пропуску.