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Министр обороны Шойгу предстал в необычном образе

Дочь Шойгу опубликовала фото министра в джинсовой куртке и белых кроссовках
12:38, 01 января 2022
Министр обороны Шойгу предстал в необычном образе Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/via Global Look Press
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Дочь министра обороны России Сергея Шойгу, директор Центра психологической помощи МЧС, Юлия в своём Instagram опубликовала фотографию с отцом. Глава Министерства обороны одет в несвойственную для себя прежде одежду — джинсовую куртку, светлые джинсы и белые кроссовки. На руках Сергей Кужугетович держит свою маленькую внучку.

Пользователи в комментариях оценили новый внешний вид министра, а также отметили, что Шойгу выглядит очень молодо.

В этом стиле помолодел наш министр, — говорится в одном из комментариев.

Ранее пользователи Instagram раскритиковали новогоднее фото с семьёй главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Подписчикам не понравились штаны наставника национальной команды, которые многим показались слишком короткими.

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