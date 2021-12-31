Министр обороны Шойгу предстал в необычном образе

Министр обороны Шойгу предстал в необычном образеДочь Шойгу опубликовала фото министра в джинсовой куртке и белых кроссовках
Дочь министра обороны России Сергея Шойгу, директор Центра психологической помощи МЧС, Юлия в своём Instagram опубликовала фотографию с отцом. Глава Министерства обороны одет в несвойственную для себя прежде одежду — джинсовую куртку, светлые джинсы и белые кроссовки. На руках Сергей Кужугетович держит свою маленькую внучку.
Пользователи в комментариях оценили новый внешний вид министра, а также отметили, что Шойгу выглядит очень молодо.
В этом стиле помолодел наш министр, — говорится в одном из комментариев.
Ранее пользователи Instagram раскритиковали новогоднее фото с семьёй главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Подписчикам не понравились штаны наставника национальной команды, которые многим показались слишком короткими.