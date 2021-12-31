Министр обороны Шойгу предстал в необычном образе

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

За минувшие сутки в России выявили 19 751 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии число заразившихся россиян вплотную приблизилось к 10,5 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Число выздоровевших за время пандемии составляет почти 9,5 млн человек. Из них 33 144 были выписаны из больниц за прошедшие 24 часа. За сутки жертвами инфекции стали 847 человек. В...