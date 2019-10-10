https://static.news.ru/photo/cd3afc0e-eb4d-11e9-bbd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство финансов России разработало законопроект, регулирующий систему приёма ставок. Документ может запретить игру на тотализаторе гражданам, которые сами попросят об этом, а также недееспособным лицам в случае соответствующего обращения их опекуна.

Поправки предполагается внести в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Согласно документу, после подачи заявления гражданина или попечителя игромана организаторы азартных игр должны в течение одного дня передать ходатайство в саморегулируемую организацию. Она, в свою очередь, определит порядок ведения перечня граждан, имеющих пристрастие к азартным играм.

Человек, признавший себя игроманом, может быть исключён из списка минимум через год. Также предполагается введение механизма ограничения приёма ставок по сумме. Заядлый игрок сможет попросить установить для него максимальный размер вложения. Пересмотреть ограничение можно будет не ранее чем через год.

Кроме того, Минфин хочет ввести ограничение по проигрышу. Если гражданин не попросит ограничить ему сумму ставок, букмекеры и тотализаторы не смогут принимать от него пари, превышающие предельный размер трат, передаёт « Парламентская газета ».

Ранее News.ru писал, что Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) объявила об открытии первой в стране специализированной клиники для лечения игровой зависимости. Её персонал будет помогать игрокам в возрасте от 13 до 25 лет.