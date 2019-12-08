https://static.news.ru/photo/2b4e41b4-195e-11ea-8196-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал свою зарплату. Парламентарию платят 350 тысяч рублей в месяц.

Цифру Милонов назвал в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ . Из этих денег, добавил депутат, 29 тысяч рублей он отдаёт в виде зарплаты помощнику. Всё остальное тратится на семью.

Достаточно сказать, что у меня шестеро детей, и тема закрыта, — смеётся депутат, поясняя, что у него не получается копить на чёрный день.

«Раньше, когда у меня была одна дочка Марфа, я покупал разные брендовые вещи, памперсы с активированным углём, а сейчас беру всё самое обычное: памперс — и памперс», — говорит Милонов.

Даже сводить семью в государственный музей влетает в копеечку. Порядка трёх-четырёх тысяч надо отдать за билеты. И не только за детей, но и за няню, которая будет ловить по музею сорванцов и следить за тем, чтобы они не испортили экспонаты. После этого купить перекусить хотя бы элементарную пиццу. Поэтому приходится где-то экономить.

Например, отправить детей на отдых к морю можно, выбрав горящие туры и дешёвые билеты. На еде Милоновы не экономят, но и разные вычурности типа детокс-питания не приемлют.

Куру пожарили — и все довольны, — говорит многодетный отец.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать слёз, узнав историю рождения приёмной дочери Виталия Милонова. Речь идёт о 5-летней Евдокии, которую мать через восемь часов после рождения оставила на скамейке в сквере в Москве.